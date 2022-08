Über "Blumen Corandra" von Inhaberin Alexandra Zwinkels wurde laut KSV1870 am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Blumenhandel mit Standorten in Wolfsberg und Eberndorf beschäftigte insgesamt zehn Mitarbeiter. Dem Vermögen in der Höhe von 33.000 Euro stehen Schulden von 414.000 Euro gegenüber.