Die Kelag beabsichtigt in der Gemeinde Bleiburg eine Photovoltaikanlage auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche zu errichten. In Dobrowa, östlich der Ortschaft Rinkenberg, soll auf der rund 21.000 Quadratmeter großen, schwer einsehbaren Fläche eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung im Ausmaß von 1.800 kWp entstehen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Bleiburg sprachen sich alle Mandatare einheitlich für die Umwidmung der 20.949 Quadratmeter in "Grünland-Photovoltaikanlagen" aus.