Durch Zufall haben sich die Griffnerin Leonie Unterberger (24) und der St. Peter am Wallersberger Oliver Slamanig (29) 2016 kennen und lieben gelernt. Sechs Jahre später haben die beiden am Ort ihres Kennenlernens – am Griffner Schlossberg – am 2. Juli im engsten Familienkreis standesamtlich den Bund fürs Leben geschlossen. Eine Woche später, am 9. Juli, folgte die kirchliche Trauung im Stift Griffen mit rund 120 Gästen. Der MGV Scholle und die Jagdhornbläser Steinkogel gestalteten die Zeremonie musikalisch. Die Pflegekoordinatorin und der Projektleiter bei einer heimischen Firma haben im Anschluss zur Hochzeitstafel in den Gasthof Kropf in Ruden geladen. Wohnhaft ist das frisch vermählte Paar in Griffen.