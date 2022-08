Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen dem 4. August, 21.30 Uhr, und dem 5. August, 6.30 Uhr, über ein Fenster in ein Tennislokal im Bezirk ein. Am Fenster sowie an einer Kaffeemaschine entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Gestohlen wurde die Tageslosung in einem niedrigen zweistelligen Betrag.