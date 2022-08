Das Bleiburger Faschingskabarett ist heuer in den Sommer übersiedelt. Fünfmal – inklusive der gestrigen Premiere - zeigen die Mitglieder Kulturinitiative Bleiburg bis zum 10. August in der frisch renovierten Meierei ihr musikalisches und darstellerisches Können. Bereits die Generalprobe am vergangenen Mittwoch fand vor Publikum in dem mit einem Zelt überdachten Innenhof der Meierei statt. Trotz des neuen Veranstaltungsorts und des lauen Sommerabends waren der Ablauf und die Stimmung – wie es Kabarett-Gesamtleiter Philipp Hainz bereits im Vorfeld versprach – "Wie beim Faschingskabarett im Winter."