Der genaue Starttermin steht noch nicht fest. Aber noch im August soll das dritte Kärntner Badehaus am Klopeiner See eröffnet werden. "In den letzten Monaten wurde mit Hochdruck gebaut und gearbeitet. Wir befinden uns in der finalen Phase", sagt Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Eröffnet wird das ganzjährig geöffnete und öffentlich zugängliche Badehaus mit einem Soft-Opening. Im Herbst ist dann eine einmonatige Schließung angedacht, um Nachbesserungen vorzunehmen - und für die Feinjustierung für die optimale Leistungsbereitschaft. "Die große Eröffnungs-Feierlichkeit wird im September stattfinden", verrät Karlhofer.