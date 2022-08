Im Jänner 2022 nahm der Täter erstmals mit der 64-jährigen Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt über Social Media Kontakt auf. Nachdem der bislang unbekannte Betrüger das Vertrauen des Opfers durch regelmäßigen Kontakt gewonnen hatte, konnte sich der Täter von der Frau mehrere Zehntausend Euro überweisen lassen.

Die dreizehn Geldbeträge wurden alle in der Spanne vom 1. April bis zum 26. Juli überwiesen. Doch nachdem der Täter um eine weitere Geldüberweisung von mehreren Tausend Euro fragte, als die 64-Jährige gerade in St. Kanzian am Klopeiner See war, wurde sie misstrauisch und erstattete Anzeige.