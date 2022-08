Die Firma Griffner Metallveredelung, vormals Pulverbeschichtung, hatte gleich zwei Gründe zum Feiern. Im Juni konnte der Spatenstich für

die Betriebserweiterung vorgenommen werden. Sieben Millionen Euro werden investiert und 25 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Ende Juli feierte Geschäftsführer Peter Milavec mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 30-jährige Firmenjubiläum.

Milavec gründete die Griffner Pulverbeschichtung 1992 mit acht Mitarbeitern am heutigen Standort. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in der Zentrale Griffen und in Lebring bereits mehr als 200 Mitarbeiter, durch die Betriebserweiterung werden 25 weitere Arbeitsplätze

geschaffen. Im Rahmen des Firmenfestes überreichte

Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) Milavec für seine Verdienste um den Wirtschaftsstandort Griffen die Griffner Medaille in Gold.