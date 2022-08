Sommerzeit ist Urlaubszeit und somit auch Hochsaison in den Tierbetreuungseinrichtungen, denn nicht wenige Hundebesitzerinnen und -besitzer brauchen eine Betreuung für ihre Vierbeiner, während sie auf Urlaub sind. Eine derartige Tierpension wird im Bezirk Völkermarkt etwa im "Haus für Tiere" in Unterbergen in der Gemeinde Eberndorf angeboten, das außerdem aus einem Tierheim, einer Hundeschule und einem Hundepflege-Salon besteht. Betrieben wird es seit seiner Gründung im Jahr 2002, also vor genau 20 Jahren, vom Ehepaar Gabriele und Rudolf Wogrin.