Unlängst besuchte die Fernsehköchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener (Grüne) den Weltacker in St. Michael und machte sich ein Bild von dem bewusstseinsbildenden Natur- und Gesundheitsprojekt. Neben Gemeinderätin und Vereinskassierin Maria Marschnig-Hober, Vizeobmann Martin Jernej und dem Biologen Štefan Merkač nutzen auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit der mehrfachen Kochbuchautorin ins Gespräch zu kommen.

"Es gibt hier so viel zu sehen und ihr könnt stolz sein auf das, was ihr hier geschaffen habt", zeigte sich Wiener begeistert von der Artenvielfalt am Weltacker und dem Engagement der Vereinsmitglieder. Gemeinsam mit der Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer legte sie gleich auch selbst Hand an und begann zu jäten. Besucht wurde auch das naheliegende Gšeft, in dem Biolebensmittel aus der Region und dem Alpen-Adria-Raum angeboten werden.