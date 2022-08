Drei Jahre lang arbeitete der in Haimburg lebende Künstler Edwin Wiegele an seinem Film "500 Meter Luftlinie". 2019 feierte das in der Originallänge eine Stunde und zwanzig Minuten lange Werk seine Premiere auf der Heunburg. Wiegele porträtiert darin Haimburgerinnen und Haimburger, die im Umkreis von einem halben Kilometer um das geschichtsträchtige Pfleghaus in Haimburg 1 – wo auch der Künstler selbst wohnt und arbeitet – leben.