Die Wogen hochgehen ließ kürzlich der Bericht "VST Laas droht mit Auflösung" in der Kleinen Zeitung. Darin stellte die Leichtathletik-Sektion des VST mit dem stellvertretenden Sektionsleiter Martin Ladinig und dem langjährigen Trainer Wolfgang Hribernig den Verantwortlichen des Sportvereines und der Stadtgemeinde Völkermarkt die Rute ins Fenster. Geäußert wurden etwa Kritik an den Regelungen für das Training in der Lilienberg Arena ebenso wie der Wunsch nach einer Sanierung der Leichtathletik-Anlage. "Der Verein will mit Ende des Jahres aufhören, weil die Rahmenbedingungen für das Leichtathletik-Training nicht unseren Wünschen entsprechen", gab sich Hribernig kämpferisch.