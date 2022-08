Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land lenkte am Montag, dem 1. August, gegen 15 Uhr sein Motorrad auf der Bleiburger Straße (B 81) von St. Michael ob Bleiburg (Šmihel nad Pliberkom) kommend in Richtung St. Stefan ob Bleiburg (Bistrica pri Pliberku). Unmittelbar nach einem Kreisverkehr in St. Michael in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg (Bistrica pri Pliberku), überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Dieser wurde von einer 44-jährigen Belgierin gelenkt.

Nach dem Überholvorgang übersah der 55-Jährige vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit eine beginnende starke Linkskurve, fuhr in dieser geradeaus weiter und kam in der angrenzenden Wiese zu Sturz. Der Motorradlenker war kurzzeitig bewusstlos und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.