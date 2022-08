Ein 54-jähriger Mann zeigte heute, Montag, an, dass er seinen 68-jährigen Bekannten schon seit Tagen nicht mehr gesehen habe. Er sei auch beim sonntäglichen Flohmarkt nicht – wie sonst üblich – aufgetaucht und telefonisch nicht erreichbar. Er befürchte, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Eine Nachfrage der Polizei in den umliegenden Krankenhäusern verlief negativ. Da das Wohnhaus des 68-Jährigen in Völkermarkt versperrt war und auch sonst keine Möglichkeit bestand, ins Haus zu gelangen, wurde zur Wohnungsöffnung die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt beigezogen. Nach dem Öffnen einer Hintertüre konnte der 68-Jährige im Vorraum am Boden liegend angetroffen werden. "Er war bei Bewusstsein, konnte aber nicht mehr selbständig aufstehen. Er gab an, dass er gestürzt sei und schon seit einigen Tagen am Boden gelegen sei", erzählt ein Beamter. Es sei davon auszugehen, dass der Verletzte seit Donnerstag oder Freitag ohne Wasser und Nahrung habe ausharren müssen.

Seit Tagen nicht gesehen

Da die Post und die Zeitungen der letzten Tage vor der Wohnungstür lagen und er von Nachbarn schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass er seit mindestens Freitag am Boden gelegen sei, so die Polizei. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.