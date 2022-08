Vier Wochen lang lief die Wahl der "schönsten Plätze am Wasser". Das Rennen blieb im Bezirk bis zur letzten Minute spannend. Nun stehen die Topplatzierungen fest. Nach dem letzten Führungswechsel konnte die Aussicht vom "Seerestaurant Princes" am Klopeiner See den ersten Platz erfolgreich verteidigen und holte sich schlussendlich den Sieg. Die Südpromenade am Klopeiner See landete auf dem zweiten Platz. Der Wildensteiner Wasserfall erarbeite sich die Drittplatzierung.