Die Gemeinde Neuhaus baut die Nachmittagsbetreuung der Kindergarten- und Volksschulkinder aus. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 28. Juli, beschlossen, um "noch familienfreundlicher" zu werden. Im Zuge der Neuregelung des Kindergartens Neuhaus mit dem Hilfswerk Kärnten wurde ab dem Schuljahr 2020/2021 eine erste Lösung für die schulische Nachmittagsbetreuung mitangeboten. Bisher konnten an zwei Nachmittagen bis 15 Uhr Volksschulkinder im Rahmen des Kindergartenbetriebes mitbetreut werden. Da sich viele Eltern eine Erweiterung der Nachmittagsbetreuung gewünscht haben, hat das Team auf der Gemeinde gemeinsam mit dem Hilfswerk Kärnten die möglichen Rahmenbedingungen ausgearbeitet. Vorab hat Bürgermeister Patrick Skubel (SPÖ) mit der Gemeindeabteilung die Erweiterung besprochen und eine finanzielle Zusage bekommen.

Betreuung an vier Nachmittagen

Ende Juni wurden ein Informationsabend und eine Bedarfserhebung mit den Eltern durchgeführt. Aufgrund der Voranmeldungen kann nun ab Oktober 2022 eine Nachmittagsbetreuung an vier Nachmittagen bis 17 Uhr sowie eine separate Kleinkindgruppe angeboten werden. "Aufgrund der sehr guten Arbeit unseres Kindergartenpersonals, welches sich unter fachlicher Leitung des Hilfswerks Kärnten befindet, gibt es nunmehr einen gesteigerten Bedarf. Dieser betrifft sowohl die Anzahl der zu betreuenden Kinder, als auch die benötigten Tage für die schulische Nachmittagsbetreuung", sagt Skubel.

Weiters beschlossen wurde der Ankauf eines Allrad-Löschfahrzeugs samt Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Schwabegg. Gesamtkosten: 342.800 Euro