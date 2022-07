Ein Polizistenehepaar, das eigentlich gerade frei hatte, hat Samstagnachmittag zwei ukrainische Staatsangehörige in einem Supermarkt in Völkermarkt bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Die beiden sprachen die Täter an, woraufhin einer flüchtete. Der zweite wurde bis zum Eintreffen im Dienst befindlicher Polizisten angehalten wurde.

Unverzüglich begann die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen. Dabei war auch der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz. Schließlich stellte sich der flüchtende Täter freiwillig.

Den beiden des Ladendiebstahls verdächtigen Männern, 31 und 32 Jahre alt, konnten schließlich sechs Diebstähle in Supermärkten und Drogerien im Bereich Völkermarkt nachgewiesen und Diebesgut im Warenwert von rund 2000 Euro sichergestellt werden.