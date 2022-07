"Wenn es schnell gehen muss, bin ich in vier Minuten beim Rüsthaus", sagt Johann Samselnig (66) aus Großenegg. Seit 1974 ist er Mitglied der Feuerwehr Haimburgerberg in der Gemeinde Diex. Dort war er bereits in verschiedenen Funktionen tätig, etwa als Maschinist, Funker und einige Jahre als Kameradschaftskassier. Erst vor drei Jahren machte er den ergänzenden Feuerwehrführerschein nach, um als Kraftfahrer tätig sein zu können. "Bereits mein Großvater und mein Vater waren bei der Feuerwehr", erzählt Samselnig.