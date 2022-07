Die Organisation des Bleiburger Wiesenmarktes Anfang September bereitet Bauchweh. "Am 23. August endet die Covid 19-Maßnahmenverordnung. Am 24. August gibt es eine neue und niemand weiß, was drinnen stehen wird", macht sich der Marktmeister der Gemeinde Bleiburg, Arthur Ottowitz, Sorgen: "Wir sind dennoch guter Dinge, planen so gut es geht und hoffen auf ein möglichst normales Fest."