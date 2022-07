Farantfest, Salamifest, Petzenkirchtag, Bleiburger Wiesenmarkt, Kirchtage und Feuerwehrfeste - in Südkärnten wird wieder gefeiert. Doch so sorglos wie vor der Pandemie geht es bei den traditionellen Festen heuer nicht mehr zu. Zumindest, was die Organisation betrifft. Das beklagen die Veranstalter reihenweise.