"Die Feste soll man feiern, wie sie fallen", zitiert Obmann Christoph Tanzer in der Festschrift anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Musikvereines Möchling-Klopeiner See ein häufig verwendetes Sprichwort. Den "würdigen Rahmen" solle dafür die "Woche der Blasmusik" bieten. "Es freut mich sehr, dass wir nach der Coronapandemie unseren Geburtstag gebührend feiern dürfen", sagt Tanzer, der seit 2009 als Obmann tätig ist. Zum Auftakt dieser "Woche der Blasmusik" spielen die rund 30 Musiker und Musikerinnen am Dienstag, 26. Juli, um 19.30 Uhr, am Klopeiner See ein Promenadenkonzert (siehe dazu auch das Programm in der Info-Box unten).