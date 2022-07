Vor fünf Jahren wurde Niklas Kowatsch durch ein Zeitungsinserat darauf aufmerksam, dass die Einsatzstelle Klopein der österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Kurse für angehende Rettungsschwimmer veranstaltet. Der Startschuss für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Der 18-Jährige hat im Vorjahr den Tauchschein bestanden und will im kommenden Jahr seine Ausbildung zum Rettungstaucher abschließen. "Nur wenn man gut geschult ist, kann man kompetent helfen", ist Kowatsch überzeugt. Der Globasnitzer stand mit seinen Kameraden bei der Unwetterkatastrophe in Arriach im Einsatz. Eingeschlossene Personen wurden mit Rettungsbooten aus ihren Häusern geborgen. Eine Umweltkatastrophe, die ihm noch länger in Erinnerung bleiben wird. Kowatsch: "Die zerstörerische Kraft des Wassers war überwältigend."