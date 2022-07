Es wird ablaufen wie das bekannte Bleiburger Faschingskabarett – das versprechen der Obmann der Kulturinitiative Bleiburg, Arthur Ottowitz und "Impresario" Philipp "Fipo"Hainz. Nur Jahreszeit und Ort haben sich pandemiebedingt geändert. Nach zwei Jahren Pause betreten die Akteurinnen und Akteure in der von Familie Thurn-Valsassina frisch renovierten Meierei in Bleiburg die Bühne und werden an fünf Abenden die Lachmuskeln der Gäste strapazieren.