Am 10. Juli 822 – also vor fast auf den Tag genau 1200 Jahren - wurde der Ort Griffen erstmals urkundlich erwähnt. In einer Schenkungskurkunde übergab damals ein gewisser Mahtheri dem Bischof von Freising für das Kloster Innichen (Südtirol) seinen Besitz zwischen Trixen und Griffen. Damit wollte er laut dem lateinischen Urkundentext seine Sünden vermindern und die ewige Seligkeit erlangen.