Mirjam Orasch baut seit zwölf Jahren Bio-Weinreben auf der Domäne Lilienberg in Tainach an. Vor sechs Jahren hat sie sich dazu entschlossen, auch Bio-Heidelbeeren anzupflanzen. Heuer sind diese erstmals ertragreich genug, um sie an "Spar" zu liefern.

Ideal für den Heidelbeeranbau

"Die der Natur zugewandte Bewirtschaftung ist das Fundament für ein funktionierendes Ökosystem", ist die leidenschaftliche Winzerin überzeugt. Die Vorzüge der Domäne Lilienberg für den Heidelbeeranbau sind laut Orasch die "spezielle Bodenbeschaffenheit, der wenige Nebel und der Standort im Süden Kärntens."

Unter den hohen Qualitätsstandards von "Spar Natur*pur" werden die Heidelbeeren von Hand gepflückt, in die Spar-Zentrale Maria Saal und dann weiter zu den Filialen in Kärnten und Osttirol geliefert.