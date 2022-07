Nach der Vergrößerung 2013 und der Modernisierung 2020 plant der Lebensmitteldiskonter "Lidl" in der Bezirkshauptstadt im heurigen Jahr erneut einen Umbau. "Der Standort in Völkermarkt wird auf unser neues Filialkonzept umgestellt", teilte Christoph Buchgraber von der "Lidl"-Unternehmenskommunikation auf Nachfrage der Kleinen Zeitung im Februar knapp mit.

Baugitter südlich des Geschäftes kündigen in der Zwischenzeit den Um- beziehungsweise Ausbau an. Denn die Völkermarkter "Lidl"-Filiale erfährt auch eine bauliche Erweiterung. "Die Verkaufsfläche wird um rund 300 Quadratmeter vergrößert", sagt Buchgraber. Dadurch könne das Unternehmen mit Sitz in Salzburg seinen Kunden künftig ein breiteres Sortiment anbieten.

Ab September geschlossen

Während der Bauarbeiten müssen die Völkermarkter voraussichtlich drei Monate auf den Einkauf bei "Lidl" verzichten. Buchgraber: "Die Filiale wird Anfang September für den Umbau geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Anfang Dezember geplant." Zur Investitionssumme gibt es keine Auskunft.