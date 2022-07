Am Freitag, dem 9. September, von 16 bis 19 Uhr, findet beim Together Point in Völkermarkt das erste "Repair Café" im Bezirk Völkermarkt statt. "Reparieren statt Wegwerfen" ist das Motto des "Repair Cafés", denn vieles wird heutzutage einfach weggeworfen, obwohl es repariert und wieder verwendet werden könnte.