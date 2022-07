Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwoch kurz nach 6 Uhr bei einem Triebwagen der ÖBB im Bereich einer Bremsanlage ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt stand der Triebwagen am Bahnhof Bleiburg-Land in Ebersdorf. Aufmerksame Fahrgäste verständigten sofort die Lokführerin.

Mehrere Mitarbeiter der ÖBB konnten den Brand mit Handfeuerlöschern löschen. Die Zuggarnitur war von Klagenfurt auf dem Weg nach Wolfsberg. Der Triebwagen bleibt bis zur Untersuchung durch einen Sachverständigen am Bahnhof Ebersdorf. Der Zugsverkehr zwischen Bleiburg und Wolfsberg war von 6.10 bis 7 Uhr unterbrochen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg, Loibach, St. Michael ob Bleiburg, Replach sowie Feistritz ob Bleiburg mit insgesamt neun Fahrzeugen und 50 Kräften. Die Feuerwehrleute führten weitere Erkundungen sowie Nachlöscharbeiten am Triebwagen durch.