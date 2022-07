Als erster slowenischer Staatspräsident hat Borut Pahor am Montag an der Gedenkstätte Peršmanhof in Eisenkappel-Vellach (Železna Kapla) einen Kranz niedergelegt und damit des Massakers gedacht, das SS-Schergen am 25. April 1945 an elf Personen, darunter sieben Kinder, angerichtet haben. Pahor hatte sich auf Einladung dreier Bürgermeister im kärntner-slowenischen Grenzgebiet eingefunden, weil die ihm die gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit zeigen wollten, für die sie auch auf Unterstützung aus Laibach hoffen.