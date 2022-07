Ein von vielen Fans lange herbeigesehntes Wiedersehen gab es am Freitag und Samstag (15. und 16. Juli) am Sonnegger See. Das Acoustic Lakeside-Festival kehrte nach längerer Pause im kleineren Rahmen zurück (es gab heuer nur 1200 statt wie zu Spitzenzeiten 3500 Festivalpässe) und begeisterte mit Solokünstlern und Bands wie "Nada Surf", "Farewell Dear Ghost" oder der irischen Sängerin und Musikerin Wallis Bird das Publikum.