Carmen Karpf ist in der Pferdeszene keine Unbekannte. Die Völkermarkterin hat sich vor allem in der Pferdezucht einen Namen gemacht. Die wiehernden Vierbeiner, die aus der Zucht der gebürtigen Lavanttalerin stammen, erreichen Siege und Top-Platzierungen im internationalen Springsport bis zu einer Höhe von 160 cm. Aber auch im Distanzsport sind Karpfs Pferde auf internationalem Niveau höchst erfolgreich unterwegs. In vielen Ländern, wie beispielsweise Oman, Qatar, Bahrain, Dubai, Mallorca, Frankreich, England, Deutschland, Schweiz, Marokko, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien und natürlich Österreich haben ihre Zuchttiere neue Besitzer gefunden.