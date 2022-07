Mit ihrer Kampagne "Hautschutz ist Selbstschutz" machte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am Montag (18. Juli) am Klopeiner See Station. Gemeinsam mit dem Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, der Ärztekammer für Kärnten, der Kleinen Zeitung sowie der Österreichischen Apothekerkammer – Landesgeschäftsstelle Kärnten und Cetaphil Sun Daylong wird die erfolgreiche Initiative heuer bereits zum 22. Mal in den Kärntner Bädern durchgeführt.