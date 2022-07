Mitte Dezember 2021 eröffnete Nicol Polanschek in Kühnsdorf, genauer gesagt in Seebach 27, in den ehemaligen Räumlichkeiten von Fliesen Colazzo, "Nickys Buchwelt". Nun wird das Geschäft geschlossen. In der Woche vom 18. Juli bis zum 24. Juli kann zum letzten Mal eingekauft werden. "Es war ein Traum von mir, das Geschäft zu eröffnen. Ich wollte eine Möglichkeit schaffen, gelesenen Bücher wiederzuverwenden und sie nicht wegzuwerfen", blickt Polanschek, die seit 15 Jahren im Buchhandel tätig ist, zurück.

Bücher um zwei Euro

Von der Bad Eisenkapplerin wurden Bücher ab dem Erscheinungsjahr 2000 entgegengenommen und dann weiterverkauft. Gelesenen Druckwerken wurde dadurch ein zweites Leben geschenkt. Darunter Liebesromane ebenso wie Thriller und Kinderbücher. "Es ist schwer, zuzusperren", sagt Polanschek. Aufgrund der Geschäftsauflösung gibt es diverse Taschenbücher, ob Krimis oder Thriller, ab zwei Euro zu ergattern. Hinzu kommen Lesezeichen, Stifte, Puzzels und Deko. "Ich freue mich über jeden Kunden, helft mir, mein Geschäft leer zu bekommen", bittet Polanschek.