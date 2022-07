"Aus Personalgründen keine Schifffahrt in der Saison 2022" – diesen Aushang finden Urlauber an der Schiffsanlegestelle St. Kanzian bei der Seidendorfer Brücke. Bereits seit dem Vorjahr liegt die MS Magdalena hier vor Anker. Rundfahrten am Völkermarkter Stausee gab es bereits 2021 nicht mehr. "Wir suchen einen Kapitän mit Lizenz und Servicepersonal", erklärt Michael Mori, Geschäftsführer der Schifffahrt Südkärnten GmbH. Der bisherige Kapitän ging vor zwei Jahren von Bord und ist nicht mehr Teil der "Erlebnisschifffahrt" auf der Drau. "Die Corona-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf die Schifffahrt", führt Mori weiter aus.