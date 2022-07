Ganz am Anfang stand 1915 ein Roman von John Buchan. Dem folgte 1935 ein Film von Alfred Hitchcock. Und schließlich bearbeitete Patrick Barlow den Krimi-Klassiker für die Bühne. Diese Fassung mit dem Titel "39 Stufen" wird ab Donnerstag auch auf der Heunburg zu sehen sein.

Vier Schauspieler – Angela Ahlheim, Martin Mak, Georg Schubert und Hendrik Winkler – schlüpfen an diesem Abend unter der Regie von Rüdiger Hentzschel in mehr als Hundert verschiedene Rollen. Es geht um einen unschuldig des Mordes verdächtigten Mann, der am Ende den Chef eines Spionageringes stellt und damit gleich ganz England rettet.