Vier Jahre mussten die Anhänger des Acoustic Lakeside Festival warten. In dieser Woche ist es nun so weit. Das beliebte Musikfestival findet heuer wieder am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf statt. "Wir wollen die Stimmung der ersten Festivaljahre wieder aufleben lassen und mit Freundinnen und Freunden und langjährigen Unterstützerinnen und Unterstützern ein intimeres und familiäres Fest feiern", erklärt Alexander Toplitsch, der mit seinen Kollegen Sebastian Pistrol und Luka Stern seit Kurzem ein Teil des Vorstandes ist. Die Freude an der Sache soll mehr denn je im Vordergrund stehen. In diesem Jahr kehre das Festival nämlich wieder zu seinen Ursprüngen zurück. "2006 hat alles mit einer Gruppe von Freunden begonnen, die sich trafen und ein cooles Fest machen wollten", berichtet der 24-jährige Student.