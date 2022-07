Ein Kärntner KRUWE GmbH plant, Kunststoffe unendlich oft zu recyceln. Gemeinsam mit Partnern aus Oberösterreich und der Steiermark erreichtet das Unternehmen eine Pilotanlage für chemisches Recycling an ihrem Firmenstandort in Völkermarkt. 3,9 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen, etwa 750.000 Euro davon werden über den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) gefördert, wie der Landespressedienst am Dienstag mitteilte.