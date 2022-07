Alle 20 Sekunden erleidet in Österreich ein Mensch einen Schlaganfall, insgesamt sind es 25.000 jährlich, in Kärnten rund 1500. Nach Herzkreislauferkrankungen und Krebserkrankungen ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache in Österreich. Die Sterblichkeit liegt (laut Daten von 1998) bei 158 von 100.000 Betroffenen, viele sind aber bis an ihr Lebensende gehandicapt.