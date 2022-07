18 Landwirte treiben im Sommer 130 Rinder auf die Obiralm in 1700 Meter Seehöhe. Bei einem schweren Gewitter in der Vorwoche verunglückten, wie erst jetzt bekannt wurde, mehrere Tiere durch einen Blitzschlag tödlich. "Zwei Bauern verloren jeweils vier Rinder", berichtet Christoph Steinacher, Eigentümer und Bewirtschafter der Obiralm in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela. Bei dem Blondvieh würde es sich um Zuchtrinder handeln. Steinacher: "Das ist ein schrecklicher Verlust für die Landwirte."

Die Tierleichen werden heute per Hubschrauber in die Tierkörperverwertung nach Klagenfurt geflogen.