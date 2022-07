Diesen Urlaub wird ein Pensionsgast am Klopeiner See leider nicht so schnell vergessen. Bisher unbekannte Täter stahlen nämlich am Sonntagnachmittag ein auf einem Privatgrund einer Pension versperrt abgestelltes E-Mountainbike eines Urlaubsgastes. Laut Polizei beträgt der Wert des gestohlenen schwarzen Fahrrades der Marke Merida mehrere Tausend Euro.