13 Kandidaten aus dem Bezirk Völkermarkt stehen bei der Platzwahl zur Auswahl – gesucht wird der "Schönste Platz am Wasser in Kärnten und Osttirol". Der erste regionale Zwischenstand: Es führt der Stausee Völkermarkt. Gleich dahinter liegt derzeit das Seerestaurant Princess am Klopeiner See. Auf Platz drei schaffte es in der Zwischenwertung der Wildensteiner Wasserfall.