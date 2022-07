Die Geschichte könnte aus einem Drehbuch stammen: Ein junger Mann steigt nach zweieinhalbtausend Kilometern von seinem Fahrrad ab –und bleibt auf einem Bauernhof in Eberndorf. Dann bricht die Corona-Pandemie aus. Der junge Mann packt am Bauernhof mit an, wo es auch eine aufgelassene Tischlerei gibt. Und jetzt hat Klemens Reinfried den Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler gewonnen. „Das macht mich schon stolz“, sagt der 21-Jährige, der gerade sein erstes Lehrjahr in der Tischlerei Erschen in Eberndorf bewältigt.