Normalerweise realisiert die Sinnex Innenausbau GmbH die Träume ihrer Kunden – mit der baulichen Erweiterung aber hat sie sich selbst einen Traum erfüllt. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über knapp 8000 Quadratmeter Produktions- und 2000 Quadratmeter Bürofläche. "Die Errichtung der zusätzlichen Produktionshalle und das separate Bürogebäude zeigen einmal mehr, wie innovativ, international und erfolgreich die in Kärnten ansässigen Unternehmen sind", freuten sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) bei der feierlichen Einweihung. Besonders erfreulich sei, so Schaunig, dass Sinnex trotz der Coronakrise und den damit verbundenen Lieferkettenengpässen "bewusst in den Standort investiere". Schuschnig zeigte sich von der anschließenden Betriebsführung beeindruckt: "Diese Investition ist nicht nur ein Meilenstein für den Betrieb selbst, sie stärkt auch die gesamte Region und bringt Wertschöpfung und Beschäftigung."