Nach der Lehre zum Kfz-Mechaniker schlug Martin Pirz (46) recht bald einen neuen beruflichen Weg ein. Noch während seines Grundwehrdienstes holte er die Abendmatura nach und begann mit 22 Jahren, Medizin in Innsbruck zu studieren. Zum Roten Kreuz kam der Eberndorfer, der in der Schweiz geboren wurde, mit 17. Seit 9. Juli ist er für vorerst vier Jahre der neue Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. Er wurde in der Messehalle Klagenfurt mit 99 von 117 Stimmen zum Oberhaupt der Retter gewählt und folgt nach 25 Jahren Peter Ambrozy (75), der sich nicht mehr der Wahl stellte. "Peter hat in all den Jahren viel für das Rote Kreuz geleistet. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin mir bewusst, welch große Verantwortung ich übernehme. Ich habe großen Respekt vor dem Amt", sagt Pirz, der das Rote Kreuz "zukunftsfit machen möchte".