Geboren in Klagenfurt, ist Hugo Ramnek, Lehrer, Schauspieler, Autor, mit zwei Geschwistern in Bleiburg/Pliberk aufgewachsen. Früh zog es ihn in die Welt hinaus, zum Studium nach Wien und Dublin, schließlich nach Zürich, wo er noch heute lebt und arbeitet. Aber immer wieder kam er nach Bleiburg zurück. Anfangs oft, später immer öfter.