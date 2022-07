Am 8. Juli ist heuer nicht nur Schulschluss für die 196 Schülerinnen und Schüler der Praxis-HAK Völkermarkt. Der diesjährige Zeugnistag läutet nämlich auch das Ende der Ära von Michaela Graßler als Direktorin der berufsbildenden höheren Schule ein. "Es ist im Gespräch, dass die HAK in Völkermarkt mit dem Gymnasium geclustert werden soll. Ich persönlich sehe in der Clusterung eine Chance für den Standort. Doch diese Überlegungen waren mit ein Grund für mich, in meinem Berufsleben noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen", sagt Graßler.