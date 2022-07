Im September 2021 eröffneten Jadranka und Zlatko Lakicevic in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Harrich in Globasnitz das Restaurant Rustica. Jetzt sucht das Gastro-Ehepaar, die Besitzer bleiben, einen neuen Pächter. "Wir ziehen nach Villach und eröffnen dort eine Gastwirtschaft", berichtet Jadranka Lakicevic, die sich somit einen längeren Wunsch erfüllt. Genaueres werde erst in einigen Wochen bekanntgegeben.

100 Sitzplätze im Innenraum

Für das "Rustica" gebe es bereits Interessenten. Die Gesamtmiete belaufe sich auf 1100 Euro. "Es ist ein gut gehendes Restaurant", stellt die gebürtige Bosnierin fest, die bis zum 1. August in Globasnitz bleibt und sich einen fließenden Übergang zum neuen Pächter wünscht. Gesucht wird der Nachfolger auf der Immobilienplattform "willhaben". Konkret verpachtet wird das Restaurant Rustica mit über 100 Sitzplätzen im Innenraum sowie weiteren 30 Sitzplätzen im Gastgarten. Die Gastronomieküche wurde neu eingerichtet und das Lokal ist komplett eingerichtet. Besichtigungen seien jederzeit unter telefonischer Vereinbarung unter 0676/ 923 68 34 möglich.