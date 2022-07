Ryder und seine Helden auf vier Pfoten retten nicht nur auf dem Bildschirm die Welt. Von 7. bis 10. Juli macht das Figurentheater in Völkermarkt Halt und zeigt "Paw Patrol" mal ganz anders. Zuvor war das Theater schon in Wolfsberg zu Gast und lockte einige Fans der beliebten Kinderserie an.