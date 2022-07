Bis Samstag hatten die Rettungskräfte in Kärnten keinen tödlichen Badeunfall zu vermelden und dann schlug das Schicksal gleich doppelt in der Urlaubsregion Südkärnten zu: Wie berichtet, ertrank Samstagmittag ein Urlauber (75) aus Niederösterreich beim Schwimmen im Turnersee, Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Um 16.50 Uhr entdeckten zwei Tretbootfahrer am Klopeiner See rund 150 Meter vom Ufer entfernt einen leblos im Wasser treibenden Mann. Ein in einem Strandbad zufällig anwesender Arzt fuhr sofort mit einem Boot zu dem Mann zog ihn auf ein Stand-up-Paddle-Board und führte bis zum Eintreffen des Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Auch alle weiteren Reanimationsmaßnahmen waren schließlich erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Wolfsberger.