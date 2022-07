Ein 46 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr am Freitag gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Klopeiner See Süduferstraße. In Unterburg bremste er sein Auto aus noch nicht bekannten Gründen ab, woraufhin eine hinter diesem Pkw mit ihrem Motorrad fahrende Frau (46), ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt, ihr Bike nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Heck des Autos kollidierte. Die Motorradlenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

Bei den anschließenden Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Pkw um ein kurz zuvor an einem Sachschadenunfall mit Fahrerflucht beteiligtes Fahrzeug handelte. Bei der Besichtigung des Fahrzeuges wurde im Inneren ein Waffenholster mit einer Faustfeuerwaffe und ein volles, dazugehöriges Magazin vorgefunden.

Alkomat schlug an

Weiters wurde im Zuge eines an Ort und Stelle durchgeführten Alkomatentests eine mittelschwere Alkoholisierung festgestellt.

Aufgrund dieser Tatsache wurde die Faustfeuerwaffe samt Magazin und auch die Waffenbesitzkarte vorläufig sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wird entsprechend der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt zur Anzeige gebracht.